東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出について、福島第１廃炉推進カンパニーの広報担当者は７日の定例記者会見で「設備は既に完成しており、今後は放出に向けて準備を整えていく」と述べた。政府は今月下旬にも放出する方向で調整しているが、東電によると、政府から連絡はないという。

担当者は「（放出前に）最終確認や事前点検をしてから運転に入る。１～２日程度で、それほど時間はかからない」と説明した。