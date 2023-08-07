東電「準備整える」 原発処理水の海洋放出
2023年08月07日20時21分
東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出について、福島第１廃炉推進カンパニーの広報担当者は７日の定例記者会見で「設備は既に完成しており、今後は放出に向けて準備を整えていく」と述べた。政府は今月下旬にも放出する方向で調整しているが、東電によると、政府から連絡はないという。
担当者は「（放出前に）最終確認や事前点検をしてから運転に入る。１～２日程度で、それほど時間はかからない」と説明した。
東電「準備整える」 原発処理水の海洋放出
2023年08月07日20時21分
東京電力福島第１原発から出る処理水の海洋放出について、福島第１廃炉推進カンパニーの広報担当者は７日の定例記者会見で「設備は既に完成しており、今後は放出に向けて準備を整えていく」と述べた。政府は今月下旬にも放出する方向で調整しているが、東電によると、政府から連絡はないという。
担当者は「（放出前に）最終確認や事前点検をしてから運転に入る。１～２日程度で、それほど時間はかからない」と説明した。
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