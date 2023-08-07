楽天モバイル、アミン共同ＣＥＯが退任 後任にスリオアストーア氏
2023年08月07日20時10分
楽天モバイル（東京）は７日、タレック・アミン共同最高経営責任者（ＣＥＯ）が同日付で退任したと発表した。同社の広報は、アミン氏の退任について「家庭の事情」と説明している。後任は最高技術責任者（ＣＴＯ）を務めるシャラッド・スリオアストーア氏が兼務する。
アミン氏は子会社、楽天シンフォニーのＣＥＯも退任した。
楽天モバイル、アミン共同ＣＥＯが退任 後任にスリオアストーア…
2023年08月07日20時10分
楽天モバイル（東京）は７日、タレック・アミン共同最高経営責任者（ＣＥＯ）が同日付で退任したと発表した。同社の広報は、アミン氏の退任について「家庭の事情」と説明している。後任は最高技術責任者（ＣＴＯ）を務めるシャラッド・スリオアストーア氏が兼務する。
アミン氏は子会社、楽天シンフォニーのＣＥＯも退任した。
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