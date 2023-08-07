そごう・西武は７日、人工知能（ＡＩ）を活用した商品の在庫管理を２８日から開始すると発表した。店舗と電子商取引（ＥＣ）サイトの在庫の一元管理や業務の効率化が目的で、西武池袋本店（東京都豊島区）の一部店舗などに導入する。将来的に全ての売り場に拡大する方針だ。