智弁学園がサヨナラ勝ち 高校野球・英明―智弁学園
2023年08月07日18時53分
智弁学園がサヨナラ勝ち。タイブレークに入った同点の延長十回１死二、三塁で谷口がスクイズを決めた。３番手中山が７回３失点の好救援。英明は相手を上回る１７安打を放ったが、六回以降は拙攻続きで追加点を奪えず。継投も裏目に出た。
智弁学園がサヨナラ勝ち 高校野球・英明―智弁学園
2023年08月07日18時53分
智弁学園がサヨナラ勝ち。タイブレークに入った同点の延長十回１死二、三塁で谷口がスクイズを決めた。３番手中山が７回３失点の好救援。英明は相手を上回る１７安打を放ったが、六回以降は拙攻続きで追加点を奪えず。継投も裏目に出た。
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