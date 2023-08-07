智弁学園がサヨナラ勝ち。タイブレークに入った同点の延長十回１死二、三塁で谷口がスクイズを決めた。３番手中山が７回３失点の好救援。英明は相手を上回る１７安打を放ったが、六回以降は拙攻続きで追加点を奪えず。継投も裏目に出た。