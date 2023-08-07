ＫＤＤＩ、情報格差解消で支援法人 高知県日高村と設立
2023年08月07日18時35分
ＫＤＤＩは７日、高知県日高村などと連携し、国内の地域間のデジタルディバイド（情報格差）の解消に向けた支援事業を展開する「一般社団法人まるごとデジタル」（高知県日高村）を設立したと発表した。スマートフォンを活用した先進的な取り組みを実施する日高村の取り組み内容などを情報共有し、法人に参画する自治体のデジタル化推進に関する事業を支援する。
ＫＤＤＩ、情報格差解消で支援法人 高知県日高村と設立
2023年08月07日18時35分
ＫＤＤＩは７日、高知県日高村などと連携し、国内の地域間のデジタルディバイド（情報格差）の解消に向けた支援事業を展開する「一般社団法人まるごとデジタル」（高知県日高村）を設立したと発表した。スマートフォンを活用した先進的な取り組みを実施する日高村の取り組み内容などを情報共有し、法人に参画する自治体のデジタル化推進に関する事業を支援する。
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