男子ゴルフの最新世界ランキングが６日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて３２位だった。金谷拓実は１２５位。日本ツアーで今季２勝目を挙げた中島啓太が１５７位から１２７位に浮上。比嘉一貴は１３２位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）