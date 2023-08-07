立民、政府の初動遅れ指摘 ビッグモーター不正でヒアリング
2023年08月07日17時30分
立憲民主党は７日、中古車販売大手ビッグモーター（東京）による保険金不正請求問題に関し、国土交通省、金融庁、消費者庁からヒアリングを行い、経緯や調査の状況を確認した。長妻昭政調会長は「（問題は）２～３年前から言われていることで、国交省や金融庁の初動が相当遅かったのではないか」と厳しく指摘。秋に想定される臨時国会でも同問題を取り上げる考えを示した。
立民、政府の初動遅れ指摘 ビッグモーター不正でヒアリング
2023年08月07日17時30分
立憲民主党は７日、中古車販売大手ビッグモーター（東京）による保険金不正請求問題に関し、国土交通省、金融庁、消費者庁からヒアリングを行い、経緯や調査の状況を確認した。長妻昭政調会長は「（問題は）２～３年前から言われていることで、国交省や金融庁の初動が相当遅かったのではないか」と厳しく指摘。秋に想定される臨時国会でも同問題を取り上げる考えを示した。
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