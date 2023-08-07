新潟市で３９度 ８日も熱中症警戒
2023年08月07日17時28分
東北や北陸、関東内陸部、九州北部では７日、晴れて３５度以上の猛暑日になる所が相次いだ。気象庁によると、新潟市秋葉区で３９．０度、福井県坂井市で３８．４度、福島県会津若松市で３８．３度、熊本県宇城市で３７．９度を観測した。
８日の熱中症警戒アラートは、西日本を中心として岩手から沖縄まで多くの県に出された。日本海側では台風６号の北上に伴い、湿った風が山を越えた際に気温が上がるフェーン現象が起きる可能性があるという。
新潟市で３９度 ８日も熱中症警戒
2023年08月07日17時28分
東北や北陸、関東内陸部、九州北部では７日、晴れて３５度以上の猛暑日になる所が相次いだ。気象庁によると、新潟市秋葉区で３９．０度、福井県坂井市で３８．４度、福島県会津若松市で３８．３度、熊本県宇城市で３７．９度を観測した。
８日の熱中症警戒アラートは、西日本を中心として岩手から沖縄まで多くの県に出された。日本海側では台風６号の北上に伴い、湿った風が山を越えた際に気温が上がるフェーン現象が起きる可能性があるという。
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