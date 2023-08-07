全国銀行協会が７日発表した７月末の預金・貸出金速報によると、全国１１０行の貸出金残高は前年同月末比３．５％増の５６８兆６９９１億円だった。前年実績を上回るのは２３カ月連続で、コロナ禍以降の根強い資金需要が続いているという。