８日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年08月07日16時10分
▽日本ハム・加藤貴―西武・高橋（エスコンフィールド）
▽ロッテ・カスティーヨ―オリックス・山本（ゾゾマリン）
▽ソフトバンク・有原―楽天・早川（福岡ペイペイドーム）
８日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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