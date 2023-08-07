東芝ＴＯＢ、８日開始 国内ファンド
2023年08月07日16時34分
国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）は７日、東芝のＴＯＢ（株式公開買い付け）を８日に開始すると発表した。１株当たり４６２０円で買い付けを行い、買収総額は約２兆円。ＴＯＢが成立すれば東芝は上場廃止となる見通し。
東芝ＴＯＢ、８日開始 国内ファンド
2023年08月07日16時34分
国内投資ファンドの日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）は７日、東芝のＴＯＢ（株式公開買い付け）を８日に開始すると発表した。１株当たり４６２０円で買い付けを行い、買収総額は約２兆円。ＴＯＢが成立すれば東芝は上場廃止となる見通し。
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