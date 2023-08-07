帝人は７日、中国での自動車向け複合成形材料事業から撤退すると発表した。コロナ禍の影響などで業績が悪化していた。現地法人の全株式を高性能複合材料の研究開発を手掛ける現地企業に売却する。これに伴い、２０２４年３月期に約６４億円の特別損失を計上する見通しだ。