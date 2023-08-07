高浜２号機に核燃料搬入 ９月再稼働へ―関電
2023年08月07日14時33分
関西電力は７日、運転開始から４７年が経過する高浜原発２号機（福井県高浜町）の原子炉に核燃料を搬入する作業を開始した。１０日までにウラン燃料計１５７体を入れる。９月１５日に約１１年ぶりに再稼働させる予定。
高浜２号機に核燃料搬入 ９月再稼働へ―関電
2023年08月07日14時33分
関西電力は７日、運転開始から４７年が経過する高浜原発２号機（福井県高浜町）の原子炉に核燃料を搬入する作業を開始した。１０日までにウラン燃料計１５７体を入れる。９月１５日に約１１年ぶりに再稼働させる予定。
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