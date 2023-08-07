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人事院勧告

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人事院勧告

2023年08月07日14時23分

　人事院勧告　労働基本権が制約され、自身の給与改定に関与できない国家公務員に代わり、第三者機関の人事院が国会と内閣に給与の見直しを求める制度。社会情勢に応じ、公務員と民間の給与水準を均衡させることを基本とする。毎年、民間企業の給与や諸手当の支給状況を調査した上で、格差があれば、引き上げや引き下げなどを勧告する。給与改定と同時に、多様な働き方の環境整備といった公務員の人事管理に関する報告も行う。

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