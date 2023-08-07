食料自給率、横ばいの３８％ 改善の兆しは見えず―２２年度
2023年08月07日12時08分
農林水産省は７日、２０２２年度の食料自給率（概算値）がカロリーベースで３８％となり、前年度と比べて横ばいだったと発表した。ロシアによるウクライナ侵攻を背景に、政府は輸入に依存する穀物などの国内生産を強化しているが、２０年度に記録した過去最低（３７％）から大きく改善する兆しは見られなかった。３０年度に４５％に引き上げる政府目標の達成は難しい状況だ。
食料自給率、横ばいの３８％ 改善の兆しは見えず―２２年度
2023年08月07日12時08分
農林水産省は７日、２０２２年度の食料自給率（概算値）がカロリーベースで３８％となり、前年度と比べて横ばいだったと発表した。ロシアによるウクライナ侵攻を背景に、政府は輸入に依存する穀物などの国内生産を強化しているが、２０年度に記録した過去最低（３７％）から大きく改善する兆しは見られなかった。３０年度に４５％に引き上げる政府目標の達成は難しい状況だ。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１４２円０１～０２銭 ７日正午現在(08/07 12:08)
食料自給率、横ばいの３８％ 改善の兆しは見えず―２２年度(08/07 12:08)
キオクシア、新棟の稼働延期へ 半導体需要減退で、岩手・北上工場(08/07 11:49)
２円安の３万２１９０円３１銭 ７日午前の平均株価(08/07 11:40)
産業スパイの通報窓口設置 情報流出防止で―ＮＴＴ(08/07 11:06)
「政策修正、望ましい」 ２％物価の実現視野も―日銀７月会合(08/07 11:05)
円相場、１４１円８７～８７銭 ７日午前９時現在(08/07 09:07)
運転手の睡眠の質改善 トラック業界、２０２４年問題控え―データ活用で、安全運転へ環境整備(08/07 07:08)
報復合戦の回避を 対中摩擦激化で―米専門家(08/06 07:13)
百貨店で体メンテナンス 医療・美容サービス拡充(08/06 07:12)
車保険料算定の影響調査 ビッグモーター不正で割高か―損保料率機構(08/05 20:29)
主食用米需要、６８１万トン １０年連続減、過去最低更新へ―２３年産予測(08/05 13:30)
ビッグモーター、広報設置 不正問題で報道対応(08/05 12:45)
生成ＡＩ、偽情報対策急ぐ 技術開発も促進―政府(08/05 07:15)
金利高・円安が同時進行 政策修正の余波続く―日銀決定から１週間(08/05 07:14)
損保大手４社に追加報告命令 企業向け保険の価格調整で―金融庁(08/04 21:19)
自動運転で新会社設立 トヨタ、中国企業と合弁(08/04 20:25)
そごう・西武労組に計画説明 売却に理解求める―セブン＆アイ(08/04 20:11)
偽情報対策推進で連携 Ｇ７ルール作り、広島プロセス―ＡＩ事業者に行動指針案・政府戦略会議(08/04 19:26)
財務官の偽アカウント凍結要請 財務省(08/04 19:24)
トヨタ、７月の中国新車販売台数は１５．４％減 ２カ月連続マイナス(08/04 19:21)
春闘賃上げ率３．６０％ ３０年ぶり高水準―厚労省集計(08/04 19:15)
日産、７月の中国新車販売は３３．６％減 ２カ月連続前年割れ(08/04 19:12)
公的年金運用、黒字１８．９兆円 四半期ベースで過去最大―４～６月期(08/04 18:25)
ビッグモーター不正、厳格に対応 損保の価格調整「なれ合いを調査」―金融庁長官(08/04 18:09)
ＳＢＩ、８月中にも半導体工場候補地の視察開始 台湾大手と協力(08/04 17:16)
円相場、１４２円６３～６４銭 ４日午後５時現在(08/04 17:07)
過去最高も視界不良 食品輸出、各国規制カギ―２３年上期(08/04 16:50)
沖縄県、振興費３０００億円要請(08/04 15:59)
社会保障給付費１３８兆円 ２１年度、コロナで最高更新―厚労省(08/04 15:37)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
アニメ「この素晴らしい世界に爆焔を！」のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(23/08/07)
『TSUKIPRO THE ANIMATION 2』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて(23/08/07)
7月25日より初のホールツアーを開催している人気急上昇中の新世代歌い手グループ『いれいす』のオンリーショップが、アニメイト一部店舗にて8月12日から開催！限定商品の販売や展示、特典の配布も!!(23/08/07)