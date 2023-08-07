岸田首相、長崎平和式典参列見送り 台風接近伴う規模縮小で
2023年08月07日12時02分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、９日に長崎市で行われる原爆犠牲者慰霊平和祈念式典について、岸田文雄首相が参列を見送ると発表した。主催する同市が台風６号接近に伴う安全確保のため、式典の開催規模を縮小し、来賓らの参列を中止したため。
被爆者の声「残す道筋を」 広島に相次ぎ要人訪問―中満国連次長
長崎市によると、各国駐日大使の出席も原則見送られるという。
岸田首相、長崎平和式典参列見送り 台風接近伴う規模縮小で
2023年08月07日12時02分
松野博一官房長官は７日の記者会見で、９日に長崎市で行われる原爆犠牲者慰霊平和祈念式典について、岸田文雄首相が参列を見送ると発表した。主催する同市が台風６号接近に伴う安全確保のため、式典の開催規模を縮小し、来賓らの参列を中止したため。
被爆者の声「残す道筋を」 広島に相次ぎ要人訪問―中満国連次長
長崎市によると、各国駐日大使の出席も原則見送られるという。
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