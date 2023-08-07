秋本真利氏が自民会派離脱 衆院
2023年08月07日11時28分
衆院は７日、洋上風力発電を巡る資金受領疑惑で自民党を離党した秋本真利衆院議員について、同党が自民会派からの離脱を届け出たと発表した。届け出は５日付。
秋本議員、「馬購入費」求める 風力発電社長にメール―多額資金受領
これに伴う衆院の新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６１▽立民・無所属９６▽維新４１▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属６▽欠員１。
秋本真利氏が自民会派離脱 衆院
2023年08月07日11時28分
衆院は７日、洋上風力発電を巡る資金受領疑惑で自民党を離党した秋本真利衆院議員について、同党が自民会派からの離脱を届け出たと発表した。届け出は５日付。
秋本議員、「馬購入費」求める 風力発電社長にメール―多額資金受領
これに伴う衆院の新たな勢力分野は次の通り。
自民・無所属の会２６１▽立民・無所属９６▽維新４１▽公明３２▽国民・無所属クラブ１０▽共産１０▽有志の会５▽れいわ３▽無所属６▽欠員１。
こんな記事も
政治用語
政治
自民・麻生氏、台湾訪問(08/07 12:36)
松野官房長官、性被害防止「着実に実施」(08/07 12:12)
ナワリヌイ氏の釈放要求 日本政府(08/07 12:10)
岸田首相、長崎平和式典参列見送り 台風接近伴う規模縮小で(08/07 12:02)
福島処理水、今月下旬にも放出 日米韓首脳会談後に決定―政府調整(08/07 11:59)
秋本真利氏が自民会派離脱 衆院(08/07 11:28)
ウクライナ和平へ協議継続 サウジでの会合閉幕(08/07 10:18)
首相動静（８月７日）(08/07 10:08)
埼玉知事に大野氏再選 与野党相乗り、投票率全国最低(08/07 00:36)
首相動静（８月６日）(08/06 22:06)
原爆の日に米非難 「ソ連が日本負かす」―ロシア外務省(08/06 21:38)
現新２氏が届け出 盛岡市長選(08/06 17:13)
野党「即刻、議員辞職を」 自民離党の秋本議員に(08/06 16:05)
自公過半数割れなら「連立余地」 維新代表(08/06 14:18)
Ｃ２輸送機にミサイル搭載 スタンド・オフ能力で検討―防衛省(08/06 14:09)
岸田首相「核廃絶へ行程表示す」 広島ビジョン批判に反論(08/06 12:14)
秋本氏事件「疑念招き遺憾」 岸田首相(08/06 11:51)
静岡県議が無免許運転 失効気付かず、離党届(08/06 11:05)
甘利氏「中国に言われたくない」 処理水放出巡り(08/06 10:07)
自民、国民代表選の行方注視 与野党構図に変化、連立構想再燃も(08/06 07:12)
首相動静（８月５日）(08/05 22:15)
日本の防衛白書を批判 ロシア(08/05 21:48)
被爆者の声「残す道筋を」 広島に相次ぎ要人訪問―中満国連次長(08/05 21:12)
公明と野党、討論会で核禁条約関与を政府に要求 自民は明言避ける(08/05 19:45)
岸田首相が父の墓参り(08/05 17:13)
秋本氏は説明責任を 自民・森山氏(08/05 16:29)
首相の任命責任追及 秋本議員疑惑で立民幹部(08/05 15:57)
職員初任給、自治体トップに 人材確保へ待遇改善―大阪府和泉市(08/05 15:20)
チュニジア前大使、石巻での日々「忘れられない」 長年の交流に謝意(08/05 13:32)
秋本衆院議員が自民離党 資金受領疑惑受け(08/05 10:58)