高知中央は二回に謝の左前打で先制。追い付かれた直後の三回に、謝の２点右前打、鳴川の二塁打などで６点を勝ち越した。五、七回にも１点ずつ加点。川之江は山内太暉が１４７球を投げて９失点。七回に３点を返したが、及ばなかった。