処理水放出、今月下旬にも 政府調整
2023年08月07日09時24分
政府は東京電力福島第１原発の処理水を８月下旬にも海洋放出する方向で調整に入った。複数の政府関係者が７日、明らかにした。
処理水放出、今月下旬にも 政府調整
2023年08月07日09時24分
政府は東京電力福島第１原発の処理水を８月下旬にも海洋放出する方向で調整に入った。複数の政府関係者が７日、明らかにした。
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