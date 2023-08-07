６日の日本選手 米大リーグ
2023年08月07日08時49分
▽レッドソックス・吉田 ブルージェイズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打。５試合連続安打で、打率３割６厘。
▽エンゼルス・大谷 マリナーズ戦に２番指名打者で出場して４打数１安打、２三振。打率３割６厘。
▽オリオールズ・藤浪 メッツ戦で八回から４番手で投げ、１回を無安打無失点、２奪三振、無四球。防御率７．７６。（時事）
６日の日本選手 米大リーグ
2023年08月07日08時49分
▽レッドソックス・吉田 ブルージェイズ戦に２番左翼で出場し、４打数１安打。５試合連続安打で、打率３割６厘。
▽エンゼルス・大谷 マリナーズ戦に２番指名打者で出場して４打数１安打、２三振。打率３割６厘。
▽オリオールズ・藤浪 メッツ戦で八回から４番手で投げ、１回を無安打無失点、２奪三振、無四球。防御率７．７６。（時事）
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