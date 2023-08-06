Ｔｅａｍ ＨＲＣが連覇 オートバイ鈴鹿８耐
2023年08月06日22時39分
オートバイの第４４回鈴鹿８時間耐久ロードレースは６日、三重・鈴鹿サーキットで決勝が行われ、Ｔｅａｍ ＨＲＣの長島哲太、高橋巧、チャビ・ビエルゲ（スペイン）組が２１６周を８時間０分９秒７８５で走破し、連覇を果たした。
２位はＴＯＨＯ Ｒａｃｉｎｇの清成龍一、国峰啄磨、榎戸育寛組、３位はＳＤＧ Ｈｏｎｄａ Ｒａｃｉｎｇの浦本修充、名越哲平、埜口遥希組だった。
Ｔｅａｍ ＨＲＣが連覇 オートバイ鈴鹿８耐
2023年08月06日22時39分
オートバイの第４４回鈴鹿８時間耐久ロードレースは６日、三重・鈴鹿サーキットで決勝が行われ、Ｔｅａｍ ＨＲＣの長島哲太、高橋巧、チャビ・ビエルゲ（スペイン）組が２１６周を８時間０分９秒７８５で走破し、連覇を果たした。
２位はＴＯＨＯ Ｒａｃｉｎｇの清成龍一、国峰啄磨、榎戸育寛組、３位はＳＤＧ Ｈｏｎｄａ Ｒａｃｉｎｇの浦本修充、名越哲平、埜口遥希組だった。
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