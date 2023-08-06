仙台育英が先発全員の計１９安打で打ち勝った。一回に鈴木の二塁打など５安打を集中して４点を先取。三回は尾形の２ラン、湯田のソロなどで５点を奪い、その後も着実に加点した。浦和学院は投手陣が打ち込まれ、拙守も響いた。