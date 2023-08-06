セ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）
2023年08月06日21時26分
岡本和（巨） ３０
村 上（ヤ） １９
牧 （Ｄ） １８
細 川（中） １６
オスナ（ヤ） １５
宮 崎（Ｄ） １５
大城卓（巨） １３
佐藤輝（神） １３
大 山（神） １３
坂 本（巨） １２
中田翔（巨） １２
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）
2023年08月06日21時26分
岡本和（巨） ３０
村 上（ヤ） １９
牧 （Ｄ） １８
細 川（中） １６
オスナ（ヤ） １５
宮 崎（Ｄ） １５
大城卓（巨） １３
佐藤輝（神） １３
大 山（神） １３
坂 本（巨） １２
中田翔（巨） １２
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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