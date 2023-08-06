巨人の中田翔内野手は６日、広島１８回戦（マツダ）の八回に河野から今季１２号３ランを放ち、通算３００本塁打を達成した。プロ野球４５人目。初本塁打は日本ハム時代の２０１０年７月２０日のロッテ１４回戦（札幌ド）の五回に大嶺から。