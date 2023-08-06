オリックスが快勝で貯金を再び２０とした。打線は中盤に中川圭が２本塁打、セデーニョが２ランを放つなど１２安打９得点。守っては５回無失点で２勝目の東ら５投手で零封した。西武は先発宮川が４回持たず、打線は４併殺と拙攻が続いた。