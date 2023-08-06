阪神が逃げ切って４連勝。二回に梅野の二塁打で１点先制。六回は佐藤輝が２点二塁打で加点した。伊藤将は打たせて取り、６回２失点で６勝目。岩崎が２０セーブ目。ＤｅＮＡは六回に１点差まで追い上げたが及ばず、１分け挟んで４連敗。