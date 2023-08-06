楽天が接戦を制した。一回、小郷の右前打で１点先制。五回に阿部の左前打で加点した。則本は８回４安打１失点の好投で６勝目を挙げ、九回を抑えた松井裕が２５セーブ目をマークした。ロッテは六回に１点差に迫ったが及ばなかった。