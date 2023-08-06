楽天の則本が６勝目 プロ野球・楽天―ロッテ
2023年08月06日20時07分
楽天が接戦を制した。一回、小郷の右前打で１点先制。五回に阿部の左前打で加点した。則本は８回４安打１失点の好投で６勝目を挙げ、九回を抑えた松井裕が２５セーブ目をマークした。ロッテは六回に１点差に迫ったが及ばなかった。
楽天の則本が６勝目 プロ野球・楽天―ロッテ
2023年08月06日20時07分
楽天が接戦を制した。一回、小郷の右前打で１点先制。五回に阿部の左前打で加点した。則本は８回４安打１失点の好投で６勝目を挙げ、九回を抑えた松井裕が２５セーブ目をマークした。ロッテは六回に１点差に迫ったが及ばなかった。
こんな記事も
野球
高校野球・監督談話(08/06 22:08)
浦和学院、猛追及ばず 高校野球(08/06 22:07)
仙台育英、打ち勝って発進 高校野球(08/06 22:05)
オリックスの中川圭、２発で自己最多 プロ野球(08/06 21:54)
仙台育英が打ち勝つ 高校野球・浦和学院―仙台育英(08/06 21:45)
仙台育英が初戦突破 土浦日大、聖光学院も２回戦へ―高校野球(08/06 21:32)
巨人の岡本和が３本塁打 プロ野球・広島―巨人(08/06 21:29)
セ・リーグ個人投手成績 （６日現在）(08/06 21:28)
セ・リーグ個人打撃成績 （６日現在）(08/06 21:26)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）(08/06 21:26)
セ・リーグチーム成績表 （６日現在）(08/06 21:25)
ＤｅＮＡ、逸機響き自力Ｖ消滅 プロ野球(08/06 21:24)
プロ野球速報 （６日）(08/06 21:15)
プロ野球速報 （６日）(08/06 21:15)
全国高校野球 （６日）(08/06 21:08)
巨人の中田翔が３００本塁打 プロ野球(08/06 21:01)
パ・リーグ個人投手成績 （６日現在）(08/06 20:42)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （６日現在）(08/06 20:41)
パ・リーグ個人打撃成績 （６日現在）(08/06 20:40)
パ・リーグチーム成績表 （６日現在）(08/06 20:39)
オリックス快勝 プロ野球・西武―オリックス(08/06 20:36)
阪神が４連勝 プロ野球・ＤｅＮＡ―阪神(08/06 20:34)
脚つる球児、相次ぐ クーリングタイム導入も―高校野球(08/06 20:31)
楽天の則本が６勝目 プロ野球・楽天―ロッテ(08/06 20:07)
プロ野球・ひとこと(08/06 19:25)
意地見せた共栄学園 高校野球(08/06 19:11)
小沢、連敗止める好投 ２カ月で５勝―プロ野球・ヤクルト(08/06 18:57)
聖光学院、小技で流れ 高校野球(08/06 18:47)
今宮、価値ある２打点 プロ野球・ソフトバンク(08/06 18:38)
伊藤が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ(08/06 18:29)