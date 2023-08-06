ｍｅｉｊｉカップゴルフ・談話
2023年08月06日18時44分
◇もうちょっと
桜井心那 ５アンダーが目標だったのでもうちょっと伸ばせたら、と思った。自分の波が来た感じがして、乗れそうな気配はしていた。
◇途中までは
小祝さくら 途中まではいい流れだったと思うが、（１４番の）ダボがなければよかった。ショットがひど過ぎたので、しっかり修正したい。
ｍｅｉｊｉカップゴルフ・談話
2023年08月06日18時44分
◇もうちょっと
桜井心那 ５アンダーが目標だったのでもうちょっと伸ばせたら、と思った。自分の波が来た感じがして、乗れそうな気配はしていた。
◇途中までは
小祝さくら 途中まではいい流れだったと思うが、（１４番の）ダボがなければよかった。ショットがひど過ぎたので、しっかり修正したい。
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