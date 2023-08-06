◇もうちょっと

桜井心那 ５アンダーが目標だったのでもうちょっと伸ばせたら、と思った。自分の波が来た感じがして、乗れそうな気配はしていた。

◇途中までは

小祝さくら 途中まではいい流れだったと思うが、（１４番の）ダボがなければよかった。ショットがひど過ぎたので、しっかり修正したい。