伊藤が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月06日18時29分
ＤｅＮＡの伊藤光捕手は６日、阪神１７回戦（横浜）に８番捕手で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２２人目。初出場はオリックス時代の２００８年９月１３日の日本ハム２０回戦（札幌ド）の七回に捕手で。
伊藤が１０００試合出場 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年08月06日18時29分
ＤｅＮＡの伊藤光捕手は６日、阪神１７回戦（横浜）に８番捕手で先発し、通算１０００試合出場を達成した。プロ野球５２２人目。初出場はオリックス時代の２００８年９月１３日の日本ハム２０回戦（札幌ド）の七回に捕手で。
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