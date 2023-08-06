ヤクルトが連敗を４で止めた。一回に川端が先制内野安打。二回に宮本の二塁打で、四回は山田の左前打で１点ずつ加えた。小沢は緩急を生かし、６回３安打無失点で５勝目。八回途中から投げた田口が２６セーブ目。中日は反撃が遅かった。