パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年08月06日12時38分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・スチュワート投手▽日本ハム・北浦竜次投手
【同抹消】▽日本ハム・宮内春輝投手（再登録は１６日以降）
パ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年08月06日12時38分
【出場選手登録】▽ソフトバンク・スチュワート投手▽日本ハム・北浦竜次投手
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