主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年08月06日11時34分
【ドイツ】
▽町野（キール） フュルト戦にフル出場。１―１の後半２６分にＰＫでチーム加入後の初得点。２―１。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年08月06日11時34分
【ドイツ】
▽町野（キール） フュルト戦にフル出場。１―１の後半２６分にＰＫでチーム加入後の初得点。２―１。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
全国高校野球 （６日）(08/06 11:53)
吉田、日米通算１０００安打 前田３勝目、大谷はマリナーズ戦―米大リーグ(08/06 11:51)
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー(08/06 11:34)
土浦日大―上田西始まる 夏の熱戦スタート―高校野球(08/06 10:58)
夏の甲子園が開幕 「一投一打に思い込め」―高校野球(08/06 10:57)
高知中央の西岡主将、はきはきと宣誓 高校野球(08/06 10:56)
変幻自在のなでしこ 相手を見ながら対応―サッカー女子Ｗ杯(08/06 10:54)
佐藤水菜ら準々決勝へ 自転車世界選手権(08/06 10:51)
レッドソックス吉田、節目も「通過点」 米大リーグ(08/06 10:22)
６日のＪ１(08/06 09:54)
米大リーグ・談話(08/06 09:27)
エンゼルス大谷、次回登板は１０日 本拠地のジャイアンツ戦―米大リーグ(08/06 09:22)
５日の日本選手 米大リーグ(08/06 09:20)
森はボルダー６位 世界クライミング(08/06 08:45)
高市、五輪女王破ったが 柔道マスターズ(08/06 08:41)
古橋、開幕戦で躍動 欧州サッカー(08/06 08:40)
古橋、開幕戦で１得点 欧州サッカー(08/06 08:40)
渋野、終盤に崩れる 米女子ゴルフ(08/06 08:39)
反省した新添 柔道マスターズ(08/06 08:39)
米女子ゴルフ・談話(08/06 07:57)
渋野、６位後退 西村は９位浮上―女子ゴルフ(08/06 07:53)
橋本、初の五輪へ前進 柔道マスターズ(08/06 07:37)
柔道マスターズ・談話(08/06 07:27)
橋本優勝、高市２位 柔道マスターズ(08/06 07:27)
萱、ゆか制す 宮田は跳馬Ｖ―夏季ユニバ(08/05 23:31)
楽天の小郷、値千金の決勝打 プロ野球(08/05 23:23)
評価上げた長田 ラグビー日本代表(08/05 23:03)
サッカー女子Ｗ杯・談話(08/05 23:03)
名古屋、中２日で奮闘 Ｊリーグ(08/05 23:00)
プロ野球・ひとこと(08/05 22:56)