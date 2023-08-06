全国高校野球 （６日）
2023年08月06日11時30分
＜１回戦＞ （茨城）
土浦日大 ｜０１１ ０｜ ２
上田西 ｜０００ ｜ ０
（長野）
全国高校野球 （６日）
2023年08月06日11時30分
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