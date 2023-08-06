森はボルダー６位 世界クライミング
2023年08月06日08時45分
スポーツクライミングの世界選手権は５日、スイスのベルンでボルダー女子の決勝が行われ、森秋彩（茨城県連盟）は６位だった。 （時事）
森はボルダー６位 世界クライミング
2023年08月06日08時45分
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