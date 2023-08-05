ロシア外務省のザハロワ情報局長は５日、ロシアを「欧州方面における最も重大かつ直接の脅威」と位置付けた日本の２０２３年版防衛白書を「偽善的だ」と批判した。



岸田政権は「デモ黙認やめよ」 対日参戦７８年でロシア外務省

ザハロワ氏は声明で、「軍国主義日本」が第２次大戦時、ナチス・ドイツの同盟国だったという「不都合な歴史的真実」を日本は隠匿していると主張。岸田政権は防衛費を大幅に増やしており、「北東アジアとアジア太平洋地域の平和と安定に直接の現実的な危険をもたらしている」と反発した。