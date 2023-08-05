広島が快勝。二回にデビッドソンが２戦連続となる１１号２ランで先制。三回は坂倉の適時二塁打などで２点、六回には小園の中前打で１点を加え、七回は田中の２ランで突き放した。玉村が７回２失点で２勝目。巨人は山崎伊が誤算だった。