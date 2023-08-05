オリックスの若月が決勝打 プロ野球・西武―オリックス
2023年08月05日20時16分
オリックスは五回に頓宮のソロで先制。同点の七回に若月が決勝の右前打を放った。先発山下は七回途中まで１失点で９勝目。平野佳が１７セーブ目。西武は今井が８回２失点、１０奪三振と力投したが打線が援護できず、連勝は３でストップ。
オリックスの若月が決勝打 プロ野球・西武―オリックス
2023年08月05日20時16分
オリックスは五回に頓宮のソロで先制。同点の七回に若月が決勝の右前打を放った。先発山下は七回途中まで１失点で９勝目。平野佳が１７セーブ目。西武は今井が８回２失点、１０奪三振と力投したが打線が援護できず、連勝は３でストップ。
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