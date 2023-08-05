吉田、第１打席は左飛 大谷は２番指名打者―米大リーグ
2023年08月05日08時42分
【ボストン時事】米大リーグは４日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はブルージェイズ戦に３番指名打者で出て、第１打席は左飛に倒れた。
エンゼルスの大谷はマリナーズ戦に２番指名打者で出場。パドレスのダルビッシュはドジャース戦に９勝目を懸けて先発。
カブスの鈴木はブレーブス戦に６番右翼で出場し、３打数無安打、２三振だった。チームは０―８で敗れた。
吉田、第１打席は左飛 大谷は２番指名打者―米大リーグ
2023年08月05日08時42分
【ボストン時事】米大リーグは４日、各地で行われ、レッドソックスの吉田はブルージェイズ戦に３番指名打者で出て、第１打席は左飛に倒れた。
エンゼルスの大谷はマリナーズ戦に２番指名打者で出場。パドレスのダルビッシュはドジャース戦に９勝目を懸けて先発。
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