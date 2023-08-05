柔道マスターズ・談話
2023年08月05日07時01分
◇気持ち立て直した
古賀若菜 世界選手権で負けてから、気持ちの面でしっかり立て直した。それを全面的に出せたのが勝因だと思う。
◇一歩踏み出せた
田中龍馬 決勝までにどれだけ自分の柔道を高めて臨めるかが大事だと思っていた。（２０２１年の）グランドスラム・パリ大会以来の優勝で、一歩を踏み出せた。（時事）
柔道マスターズ・談話
2023年08月05日07時01分
◇気持ち立て直した
古賀若菜 世界選手権で負けてから、気持ちの面でしっかり立て直した。それを全面的に出せたのが勝因だと思う。
◇一歩踏み出せた
田中龍馬 決勝までにどれだけ自分の柔道を高めて臨めるかが大事だと思っていた。（２０２１年の）グランドスラム・パリ大会以来の優勝で、一歩を踏み出せた。（時事）
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