【ニューヨーク時事】週末４日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上伸した。午後５時現在は１４１円７１～８１銭と、前日同時刻比７６銭の円高・ドル安。