ＮＹ円、１４１円台後半
2023年08月05日06時50分
【ニューヨーク時事】週末４日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上伸した。午後５時現在は１４１円７１～８１銭と、前日同時刻比７６銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４１円台後半
2023年08月05日06時50分
【ニューヨーク時事】週末４日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４１円台後半に上伸した。午後５時現在は１４１円７１～８１銭と、前日同時刻比７６銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル