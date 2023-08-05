鹿児島豪雨 １９９３年６月１２日～９月２０日に発生した一連の豪雨災害。活発な梅雨前線や台風の影響で鹿児島県全域に記録的な大雨が降り、鹿児島市の甲突川、新川、稲荷川が氾濫したほか、武之橋など複数の橋が流失した。台地の斜面崩落による土石流や地滑りで犠牲者が相次ぎ、県内で１２０人が死亡、１人が行方不明となった。特に８月６日の豪雨は鹿児島市を中心に甚大な被害をもたらし、死者４８人、行方不明者１人となった。