日本ハムがサヨナラ勝ち。４―３の七回に郡司の左前打で同点とし、延長十一回１死満塁で、代打マルティネスが犠飛を放って試合を決めた。５番手の福田俊がプロ初勝利。ソフトバンクは３連敗。継投でしのいだが、最後は椎野が打たれた。