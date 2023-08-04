広島が逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回１死満塁から小園の右前打で同点とし、続く代打の松山の一塁内野安打で決着をつけた。野村は５回３失点（自責点０）。２回を無失点に抑えた４番手の大道が２勝目。巨人は中川が抑えに失敗した。