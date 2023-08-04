西武の中村剛也内野手は４日、オリックス１５回戦（ベルー）の八回にソロ本塁打を放ち、通算３５００塁打を達成した。プロ野球３１人目。初安打は２００３年９月２８日の日本ハム２８回戦（東京ド）で一回にミラバルから。