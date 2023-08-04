中日が１３安打１１得点で大勝。一回にビシエド、細川、高橋周の適時打で４点を先制。細川は三回と八回に２ランを放ち、計６打点を挙げた。松葉は５回１失点と粘って今季初勝利。ヤクルトはサイスニードら投手陣が精彩を欠き、３連敗。