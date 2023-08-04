藤井七冠、王座に挑戦へ 将棋
2023年08月04日21時25分
将棋の藤井聡太七冠（２１）＝竜王、名人、王位、叡王、棋王、王将、棋聖＝は４日、大阪市で指された第７１期王座戦挑戦者決定戦で豊島将之九段（３３）を破り、永瀬拓矢王座（３０）への挑戦権を獲得した。前人未到の八大タイトル全制覇を懸けた５番勝負となる。第１局は今月３１日から始まる。
藤井七冠、王座に挑戦へ 将棋
2023年08月04日21時25分
将棋の藤井聡太七冠（２１）＝竜王、名人、王位、叡王、棋王、王将、棋聖＝は４日、大阪市で指された第７１期王座戦挑戦者決定戦で豊島将之九段（３３）を破り、永瀬拓矢王座（３０）への挑戦権を獲得した。前人未到の八大タイトル全制覇を懸けた５番勝負となる。第１局は今月３１日から始まる。
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