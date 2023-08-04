円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月04日20時55分
【ロンドン時事】週末４日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利が上昇したことを受けて、円相場は１ドル＝１４２円台後半に軟化した。正午現在は１４２円７４～８４銭と、前日午後４時比４９銭の円安・ドル高。
円、１４２円台後半 ロンドン外為
2023年08月04日20時55分
【ロンドン時事】週末４日午前のロンドン外国為替市場では、米長期金利が上昇したことを受けて、円相場は１ドル＝１４２円台後半に軟化した。正午現在は１４２円７４～８４銭と、前日午後４時比４９銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル