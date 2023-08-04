河野氏「秋にこだわらず」 マイナ点検の完了時期
2023年08月04日19時54分
河野太郎デジタル相は４日、全国知事会デジタル社会推進本部長の村岡嗣政山口県知事とデジタル庁で面会し、原則秋までとしているマイナンバー制度に関する総点検の完了時期について、「秋にこだわらなくてもいいと思っている」との考えを伝えた。面会後、取材に応じた村岡氏が明らかにした。
河野氏「秋にこだわらず」 マイナ点検の完了時期
2023年08月04日19時54分
河野太郎デジタル相は４日、全国知事会デジタル社会推進本部長の村岡嗣政山口県知事とデジタル庁で面会し、原則秋までとしているマイナンバー制度に関する総点検の完了時期について、「秋にこだわらなくてもいいと思っている」との考えを伝えた。面会後、取材に応じた村岡氏が明らかにした。
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