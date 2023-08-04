トヨタ、７月の中国新車販売台数は１５．４％減 ２カ月連続マイナス
2023年08月04日19時21分
【北京時事】トヨタ自動車の７月の中国新車販売台数は前年同月比１５．４％減の１５万２７００台だった。前年は一部のガソリン車を対象に自動車取得税を半減する政府の購入支援策が導入されており、その反動が出た。前年割れは２カ月連続となる。
トヨタ、７月の中国新車販売台数は１５．４％減 ２カ月連続マイ…
2023年08月04日19時21分
【北京時事】トヨタ自動車の７月の中国新車販売台数は前年同月比１５．４％減の１５万２７００台だった。前年は一部のガソリン車を対象に自動車取得税を半減する政府の購入支援策が導入されており、その反動が出た。前年割れは２カ月連続となる。
こんな記事も
経済用語
経済
損保大手４社に追加報告命令 企業向け保険の価格調整で―金融庁(08/04 21:19)
自動運転で新会社設立 トヨタ、中国企業と合弁(08/04 20:25)
そごう・西武労組に計画説明 売却に理解求める―セブン＆アイ(08/04 20:11)
偽情報対策推進で連携 Ｇ７ルール作り、広島プロセス―ＡＩ事業者に行動指針案・政府戦略会議(08/04 19:26)
財務官の偽アカウント凍結要請 財務省(08/04 19:24)
トヨタ、７月の中国新車販売台数は１５．４％減 ２カ月連続マイナス(08/04 19:21)
春闘賃上げ率３．６０％ ３０年ぶり高水準―厚労省集計(08/04 19:15)
日産、７月の中国新車販売は３３．６％減 ２カ月連続前年割れ(08/04 19:12)
公的年金運用、黒字１８．９兆円 四半期ベースで過去最大―４～６月期(08/04 18:25)
ビッグモーター不正、厳格に対応 損保の価格調整「なれ合いを調査」―金融庁長官(08/04 18:09)
ＳＢＩ、８月中にも半導体工場候補地の視察開始 台湾大手と協力(08/04 17:16)
円相場、１４２円６３～６４銭 ４日午後５時現在(08/04 17:07)
過去最高も視界不良 食品輸出、各国規制カギ―２３年上期(08/04 16:50)
沖縄県、振興費３０００億円要請(08/04 15:59)
社会保障給付費１３８兆円 ２１年度、コロナで最高更新―厚労省(08/04 15:37)
国民年金、３年ぶり赤字 厚生年金は黒字を維持―２２年度決算(08/04 15:33)
ヤリスが２カ月連続で首位 ７月の車名別新車販売(08/04 15:33)
植え込みをコンクリートで舗装 ビッグモーター店舗前―石川(08/04 15:23)
国立公園ホテル誘致に３候補 十和田湖、中部山岳、大山蒜山―環境省(08/04 15:22)
３３円高の３万２１９２円７５銭 ４日の平均株価(08/04 15:19)
食品輸出、３年連続で最高 ７１４４億円、外食需要回復―２３年上期(08/04 13:07)
円相場、１４２円４７～４９銭 ４日正午現在(08/04 12:05)
パビリオン建設で調整指示 岸田首相が西村経産相らに―大阪・関西万博(08/04 11:52)
サウジ原油減産、影響注視 政府(08/04 11:48)
２８円安の３万２１３０円９４銭 ４日午前の平均株価(08/04 11:44)
円相場、１４２円６０～６１銭 ４日午前９時現在(08/04 09:06)
農地取得者に国籍報告義務 安保強化へ外資の実態把握―農水省(08/04 08:24)
企業保険、価格調整が横行 競争原理、働きづらく―大手４社で寡占(08/04 07:07)
資源外交、アフリカ強化 経産省、鉱物獲得へ協力提案(08/04 07:06)
過去３年分の修理車両調査 ビッグモーターと代理店契約終了―損保ジャパン(08/03 22:06)
ビジネスワイヤ
PR TIMES