【北京時事】トヨタ自動車の７月の中国新車販売台数は前年同月比１５．４％減の１５万２７００台だった。前年は一部のガソリン車を対象に自動車取得税を半減する政府の購入支援策が導入されており、その反動が出た。前年割れは２カ月連続となる。