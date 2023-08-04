【北京時事】日産自動車が４日発表した７月の中国新車販売台数は、前年同月比３３．６％減の５万９５０７台だった。前年割れは２カ月連続。中国では電気自動車（ＥＶ）など「新エネルギー車（ＮＥＶ）」の普及が急速に進む中、ガソリン車を強みとする日系メーカーの苦戦が目立っている。